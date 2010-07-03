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08:30

Плакаты с фактами из истории столицы появились в метро

город транспорт метро культура

08:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном метрополитене появились плакаты с интересными фактами о городе. Истории с иллюстрациями можно посмотреть на станциях "Спортивная", "Крылатское", "Митино", "Ясенево", "Коньково", "Воробьевы горы", "Студенческая", "Фили", "Полежаевская", "Царицыно", "ВДНХ" и многих других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, например, спустившись в метро, москвичи и гости города смогут узнать, где находился "русский Голливуд", что такое тушинская прописка и почему на шпиле Северного речного вокзала была золотая звезда.

Плакаты разместили на станциях в рамках проекта "Привет, Москва районная!". Они будут находиться в метро до конца сентября.

Куратор проекта Оксана Бондаренко рассказала, что плакаты призваны сделать город еще ближе для каждого пассажира столичной подземки.

"Думаю, они помогут людям узнать больше нового и интересного о своих районах, увидеть в новом свете московские улицы, здания, памятники", – приводятся в сообщении слова Бондаренко.

Проект "Привет, Москва районная!" запустили в октябре прошлого года. Благодаря ему пассажиры городского транспорта знакомятся с историческими, кинематографическими, литературными и театральными местами столицы.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровскую линию столичного метро вышел тематический поезд "Акварель" с экспозицией "Растения Красной книги Москвы". Экспозиция подготовлена совместно с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева, Русским обществом любителей ботанической иллюстрации. Пассажиры увидят вагон с первоцветами, водными, луговыми и "ягодными" растениями, колокольчиками.

На линиях метро Москвы курсирует 15 тематических поездов. "Акварель" стал девятым тематическим поездом, запущенным в 2019 году.

Проект "Привет, Москва районная" расскажет истории о разных уголках столицы

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город транспорт метро культура

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