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18:52

Поезд "Акварель" с изображением редких растений запустили в метро

транспорт город

18:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тематический поезд "Акварель" с экспозицией "Растения Красной книги Москвы" вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метро.

"Для нас сегодняшнее событие – праздничное. Это девятый состав ("Акварель"), который у нас в этом году будет запущен на линию. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, и особенно важно и ценно для нас, что он несет культурную составляющую, и наши пассажиры смогут узнать, какие растения занесены в Красную книгу", – сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, передает ТАСС.

Экспозиция подготовлена совместно с Государственным биологическим музеем имени Тимирязева, Русским обществом любителей ботанической иллюстрации.

Пассажиры увидят вагон с первоцветами, водными, луговыми и "ягодными" растениями, колокольчиками.

Москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с описанием растений, их охранным статусом и местом произрастания.

Директор Государственного биологического музея имени Тимирязева Марина Рахчева отметила, что люди, которые увидят поезд, смогут стать чуть внимательней к тому, что находится в мегаполисе.

На линиях метро Москвы курсирует 15 тематических поездов. "Акварель" стал девятым тематическим поездом, запущенным в 2019 году.

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