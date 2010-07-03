14:53
14:53
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. Об этом сообщил у себя в Twitter Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, с 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября столичная подземка и МЦК будут работать без перерыва.
#Мосметро и #МЦК в День города будут работать круглосуточно: с 5:30 утра 7 сентября до часу ночи 9 сентября. Наземный транспорт 7 сентября работает по расписанию выходного дня, а 8 сентября - по графику будней.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 3, 2019
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в ночь с 7 на 8 сентября поезда будут курсировать с интервалами от трех до десяти минут. В субботу, 7 сентября, наземный городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня, изменится движение 29 маршрутов. В воскресенье, 8 сентября, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику будней. В этот день изменят движение 14 маршрутов.
Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами. Это позволит москвичам и гостям столицы допоздна праздновать День города на улицах и в парках.
Электрички в праздники будут следовать по расписанию выходного дня – без дневного перерыва и с добавлением поездов и остановок. Парковка в зоне платного парковочного пространства будет платной в субботу и бесплатной в воскресенье.
В связи с праздничными мероприятиями с 22:00 5 сентября до 08:00 9 сентября для проезда транспорта полностью перекроют Моховую улицу на участке от Воздвиженки до Тверской, а также улицу Охотный ряд, Тверской проезд, Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский и Глинищевский переулки.
В Зеленограде с 15:00 до 16:30 7 сентября для автомобилистов будет недоступен участок улицы Николая Злобина, прилегающий к Центральному проспекту, а в период с 16:00 до 17:00 перекроют участок Центрального проспекта от Савелкинского проезда до улицы Николая Злобина. В воскресенье с 14:30 до 21:30 не будет движения на участке улицы Скульптора Мухиной – от улицы Шолохова до Чоботовской.
Помимо этого, с 00:00 до 22:00 5 сентября и с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября проезд ограничат на Тверской, Моховой и Охотном ряду. В связи с проведением музыкального фестиваля "Наши в городе" 7–8 сентября будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова.
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