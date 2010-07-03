В День города 80 столичных музеев будут работать бесплатно

07:45
07:45
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День города, 7 и 8 сентября, столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В специальную программу к 872-летию Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы", – говорится в сообщении.
В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, в 16:30 будет выступать симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в воскресенье в 15:30 посетители послушают джазовый ансамбль.
Познавательная прогулка пройдет в Государственном музее Владимира Высоцкого. Все желающие посмотрят места, где рос будущий поэт и где зарождался его талант. Экскурсия пройдет в субботу и воскресенье в 13:00.
Лекцию "Потерянный образ Москвы" прочитают в галерее Александра Шилова 8 сентября. Гости узнают о произведениях русских художников, на которых изображены здания, не сохранившиеся до наших дней. Начало в 17:00.
Концерты классической музыки, пешеходная экскурсия, поэтический спектакль и другие мероприятия запланированы в Мемориальном музее Скрябина.
Полный перечень музеев – здесь.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
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