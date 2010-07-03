В "Царицыне" пройдет фестиваль исторических садов

Фото: http://tsaritsyno-museum.ru

В музее-заповеднике "Царицыне" с 29 августа по 8 сентября пройдет II фестиваль исторических садов – посетителям покажут 25 садов разных эпох в миниатюре. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участниками конкурса станут известные ландшафтные дизайнеры и архитекторы, а темой мероприятия – "Сады, вдохновленные историей".

Откроется фестиваль после завершения выставочного проекта "Сады Серебряного века". Одной из его тем стала история крымской усадьбы Новый Кучук-Кой.

Кроме того, в проекте "Русские горки", окруженном живыми растениями, покажут русские горки современного парка развлечений и катальные горки XVIII века. В проекте "Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери" авторы предложат еще один путь возрождения знаменитого памятника, а в саду "Мондриан" создадут вариацию на тему одной из самых известных картин нидерландского художника.

Всего гостям продемонстрируют 20 конкурсных работ. В жюри войдут, в частности, директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова, французский ландшафтный архитектор Лора Коньям и хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева. Наградят победителей 31 августа.

Также будет организована внеконкурсная программа, в которой приму участие пять музеев-заповедников: "Ясная Поляна", "Горки Ленинские", "Царское Село", петербургский Летний сад и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Помимо этого, для посетителей подготовят экскурсию "Вокруг замка парк" и "Ландшафтную приемную" в оранжереях, а дети смогут поучаствовать во флористических играх, конкурсах и мастер-классах.

При этом 31 августа в парке проведут день керамики, в рамках которого состоится "Керамический пикник", на котором гости увидят работы художников вне выставочного пространства. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте "Царицыне", вход на все мероприятия будет свободным.