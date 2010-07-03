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07:45

Кулинарный баттл стартовал на фестивале "Цветочный джем"

город фестивали досуг

07:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 27 августа, на фестивале "Цветочный джем" стартовал кулинарный баттл – конкурс на лучший рецепт домашнего варенья, в котором участвуют жители всех округов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ "Московские ярмарки" Алла Клименко рассказала, что москвичей попросили прислать семейный рецепт варенья.

"Мы отобрали 31 рецепт, и теперь их авторы будут варить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им будут профессиональные повара", – приводятся в сообщении слова Клименко.

Посетители продегустируют варенье и выберут наиболее понравившееся. Итоги будут подведены 7 сентября на одной из площадок фестиваля.

Стартует кулинарная битва на площадке на Матвеевской улице.

"Она сделана в стиле французского вокзала и очень органично выглядит, потому что совсем рядом находится железнодорожная станция Матвеевская", – отметила Клименко.

По ее словам, на площадке находятся 10 торговых павильонов. Также там открылся тематический парк по принципу французского регулярного парка, только с русскими растениями.

Сады фестиваля "Цветочный джем" будут радовать москвичей до середины октября

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. С июня на улицах, площадях и бульварах столицы появились 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира, используя 200 тысяч живых растений. Победителей конкурса объявят в День города.

Основная программа фестиваля стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.

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город фестивали досуг

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