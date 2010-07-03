В Москве стартовал фестиваль "Цветочный джем"

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Москве в третий раз стартовал фестиваль "Цветочный джем". Он пройдет на 58 площадках города, и продлится до 8 сентября, сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня, 22 августа, в Москве уже в третий раз стартует фестиваль "Цветочный джем", первый раз мы его провели в 2017 году, и с каждым разом он становится все интереснее и обширнее. И сегодня на 58 площадках города стартует фестиваль "Цветочный джем", который продлится до 8 сентября", – сказал на открытии фестиваля руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, в рамках фестиваля на Манежной площади раскинулся огромный сад, состоящий из четырех тысяч хризантем, он полностью имитирует карту ВДНХ, которая в этом году отмечает 80-летие.
Кроме того, Немерюк напомнил, что с 20 июня москвичи могли увидеть в городе 42 сада, сделанные российскими и зарубежными дизайнерами в рамках международного конкурса ландшафтного дизайна.
На Манежной площади "вырастет" сад в виде карты ВДНХ
В этом году для гостей фестиваля подготовили цветочный бал, дизайнерский маркет, дни Англии и Германии, дни кукольных театров. Также состоятся мастер-классы по ботанике и флористике, спортивные события, тематические ярмарки и открытый международный конкурс ландшафтного дизайна.
Завершится фестиваль 8 сентября. Однако Немерюк отметил, что сады фестиваля могут оставить и после завершения фестиваля при условии хорошей погоды.
"Такая опция существует. Посмотрим, если погода будет хорошей, солнечной, то эти сады могут продлить свою работу", – сказал глава ведомства.
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