Гости "Цветочного джема" увидят более 15 интерактивных спектаклей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили, что на фестивале "Цветочный джем", который стартовал в столице 20 июня, состоится более 15 показов интерактивных спектаклей. Об этом пишет Агентство "Москва".

С 22 августа гости фестиваля смогут увидеть две новые интерактивные постановки – "Ван Гог. Любить то, что достойно" и "Алиса в стране чудес" режиссера Сергея Котюха. В общей сложности их продемонстритуют более 15 раз.

Показ спектакля "Ван Гог. Любить то, что достойно" пройдет на Площади Революции – в его основе лежат автобиографическое произведение Винсента Ван Гога "Письма к брату Тео" и факты из жизни нидерландского художника. "Алису в стране чудес" покажут на Тверском бульваре, по которому зрители, согласно задумке, будут перемещаться в течение представления. Также там будет работать площадка, посвященная сказке Льюиса Кэрролла: гостей встретят 17 аниматоров в образах Алисы, Чеширского кота, Белого кролика, Безумного шляпника и других героев, а сам бульвар поделят на шесть тематических зон.

Кроме того, с четверга для посетителей откроются многочисленные творческие и кулинарные занятия, научные шоу, экскурсии, концерты и спортивные игры.

Также на фестивале "Цветочный джем" проведут соревнования по приготовлению варенья. Почти 200 участников приготовят лакомство по собственным рецептам. Первый тур соревнований пройдет 24 и 31 августа на 12 площадках. Участники предоставят на выбор фрукты и ягоды. Второй тур состоится 1 сентября на трех площадках. Победителя определят 7 сентября на площадке по адресу улица Перерва, владение 52.

Вместе с тем на фестивале гостям предложат пройти бесплатные экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Сами авторы проектов расскажут посетителям, как правильно ухаживать за растениями в городе, какие цветы сейчас в моде и какие сады могут быть полезны детям с особенностями развития.