На фестивале "Цветочный джем" проведут бесплатные экскурсии по садам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На фестивале "Цветочный джем", который стартовал в столице 20 июня, гостям предложат пройти бесплатные экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна, передает портал мэра и правительства Москвы.

Сами авторы проектов расскажут посетителям, какие цветы сейчас в моде, как правильно ухаживать за растениями в городе, а также какие сады могут быть полезны детям с особенностями развития.

Всего было подготовлено шесть маршрутов. Экскурсантам покажут, в частности, яблочный сад "Гравитация" недалеко от станции метро "Добрынинская", который и по форме напоминает яблоко. Самый большой сад – "Звуки города" – располагается перед входом в Парк Горького. Его площадь составляет почти 600 квадратных метров. Там установлены трехметровые водяные экраны из гнутого стекла и липы-кубы.

При этом в саду You are landscape оборудованы два десятка больших зеркал, в которых отражаются березы, рябины, злаки и цветы. На улице Рождественке расположен сад Harmony with diagonals с зеркальным потолком, похожий на купе поезда. Сад Universal rythm на ВДНХ посвятили творчеству художника-абстракциониста Пита Мондриана.

Всего в рамках "Цветочного джема" на разных городских площадках создали 42 стильных современных сада. Для этого мастера задействовали 200 тысяч живых растений.

Ранее сообщалось, что была открыта регистрация на конкурс любительских цветников в рамках международного фестиваля "Цветочный джем". Заявки на участие могут подать не только москвичи, но и жители других регионов. Конкурс пройдет 8 сентября. В столице появятся 15 тысяч цветников, на которых горожане высадят 530 тысяч растений.