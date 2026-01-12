Форма поиска по сайту

"Известия": россияне чаще экономили на лекарствах в 2025 году

Россияне чаще экономили на лекарствах в 2025 году

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Жители России в 2025 году чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали дешевые аналоги. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее исследование.

Основными причинами такой потребительской стратегии эксперты называют рост цен на лекарства, снижение доходов населения, а также увеличение на рынке числа доступных аналогов (дженериков).

Гендиректор одной из компаний Дарья Соловьева подчеркнула, что покупатели стали более внимательно следить за акционными предложениями и выбирать оптимальное соотношение цены и качества.

По ее словам, свою роль также играет и возросшая прозрачность рынка: теперь с помощью смартфона можно за секунды сравнить стоимость препарата в нескольких сетях или на онлайн-витринах.

В результате чего россияне часто выбирали предложения других аптечных сетей или более выгодные аналоги, разница в цене на которые могла составлять от 80 до 150 рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести ограничения на телевизионную рекламу безрецептурных лекарственных препаратов. По мнению депутата Сергея Леонова, возглавляющего комитет по охране здоровья, агрессивная реклама, обещающая быстрое решение проблем вроде головной боли или кашля, провоцирует граждан на самолечение.

"Новости дня": в России расширили список льготных жизненно важных лекарств

