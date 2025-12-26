Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:40

Общество

Минздрав убрал из перечня жизненно важных лекарств 20 препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что лекарства убрали из перечня по причине отмены их государственной регистрации, прекращения производства или поставок на территорию России. Распоряжение правительства об обновлении перечня было опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru 25 октября. Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно документу, в ЖНВЛП добавили 8 препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных образований.

При этом в итоговый список не попали 12 лекарств, которые изначально предлагалось включить в ходе общественного обсуждения проекта в сентябре. Среди них – препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией. В ответ на запрос СМИ в Минздраве не уточнили причины, по которым эти лекарственные средства не были добавлены в перечень.

В начале 2025 года кабмин расширил ЖНВЛП 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Еще ряд – для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме или сахарном диабете.

Читайте также


общество

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика