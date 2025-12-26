Минздрав убрал из перечня жизненно важных лекарств 20 препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) 20 наименований, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что лекарства убрали из перечня по причине отмены их государственной регистрации, прекращения производства или поставок на территорию России. Распоряжение правительства об обновлении перечня было опубликовано на официальном портале pravo.gov.ru 25 октября. Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно документу, в ЖНВЛП добавили 8 препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Они применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных образований.

При этом в итоговый список не попали 12 лекарств, которые изначально предлагалось включить в ходе общественного обсуждения проекта в сентябре. Среди них – препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией. В ответ на запрос СМИ в Минздраве не уточнили причины, по которым эти лекарственные средства не были добавлены в перечень.

В начале 2025 года кабмин расширил ЖНВЛП 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Еще ряд – для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме или сахарном диабете.