Цены на жизненно важные лекарства могут заморозить в России до 2027 года

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов планирует направить на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить повышение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства до 1 января 2027 года. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения планируется внести в закон "Об обращении лекарственных средств".

Миронов отметил, что резкое повышение цен на лекарства даже на небольшой процент может ухудшить финансовое положение тех, кто их приобретает. Их покупают пенсионеры, инвалиды, ветераны, люди с хроническими заболеваниями. Также повышение цен снизит доступность лечения, что приведет к ухудшению здоровья граждан.

В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта благоприятно повлияет на обязательства государства перед гражданами по обеспечению их льготными лекарствами.

Ранее правительство поддержало законопроект о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

Мобильные пункты должны быть оборудованы на автомобилях и появиться в селах, где нет стационарных аптек, медорганизаций и различных ИП с лицензией на фармацевтическую деятельность. Эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года.

