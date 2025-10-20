Форма поиска по сайту

20 октября, 13:03

Общество

Минздрав РФ заявил о наличии полугодового запаса жизненно важных лекарств

Фото: depositphotos/nikolasvn

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил о наличии полугодового запаса жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в стране. Он высказался об этом во время круглого стола в Совете Федерации, его слова передает ТАСС.

Глаголев уточнил, что наличие данных медикаментов на складах, в медучреждениях и аптеках активно отслеживается с начала СВО. Для этого используется аналитическая витрина, разработанная координационным центром российского кабмина. Эта система позволяет оценить доступность всех препаратов из перечня ЖНВЛП на протяжении всей дистрибьюторской цепи, в том числе на этапах выпуска лекарств и их ввоза в Россию.

Кроме того, замминистра здравоохранения РФ обратил внимание на уменьшение стоимости препаратов из перечня ЖНВЛП, а также на стабильность поставок таких медикаментов.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские лекарства для лечения рака крови и опухолей находятся на финальной стадии разработки. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание на неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности.

Мишустин указал, что запущенные в стране проекты технологического лидерства уже принесли плоды. В частности, вырос выпуск препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств. Также была расширена линейка медицинских изделий.

Врачи предложили ввести "паспорт приема антибиотиков"

