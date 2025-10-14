Роспотребнадзор рекомендовал медучреждениям создать запас коек к сезону гриппа

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Российским медицинским учреждениям рекомендуется создать резерв коечных мест в рамках подготовки к предстоящему эпидемическому сезону гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на материалы селекторного совещания по эпидемиологической ситуации.

Как заявило надзорное ведомство, также больницам необходимо обеспечить наличие лекарств и диагностических препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а также провести подготовку и переподготовку медперсонала.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – уточнили в сообщении.

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в январе – феврале 2026 года. Чтобы не заразиться, необходимо пройти вакцинацию. После прививки иммунитет формируется в течение 2–3 недель. Таким образом, если сейчас вакцинироваться, то к пику заболевания у человека успеют сформироваться антитела. Вакцинация от гриппа поможет избежать серьезных осложнений бронхита, трахеита, пневмонии, миокардита и менингита.