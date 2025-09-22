Роспотребнадзор опроверг появление горячей линии из-за пандемии нового штамма COVID

Фото: depositphotos/BrianAJackson

Роспотребнадзор опроверг сообщения о существовании "специальной горячей линии" из-за пандемии нового штамма коронавируса, назвав их фейком. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с 22 сентября по 3 октября 2025 года во всех регионах России действует Всероссийская тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Она проводится ежегодно и предназначена для информирования населения о мерах профилактики и графиках вакцинации.

В рамках работы специалисты предоставляют актуальную информацию о местах и способах вакцинации, показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также рекомендуют меры профилактики, такие как гигиена рук и использование антисептиков.

"Никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали", – заверили в ведомстве.

Номера телефонов и адреса консультационных центров доступны на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Также работает Единый консультационный центр по телефону 8 (800) 555-49-43 – звонок бесплатный и доступен круглосуточно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с новыми геновариантами коронавируса. По словам главы ведомства Анны Поповой, COVID уже стал сезонным заболеванием, однако специалисты наблюдают за ним гораздо более плотно, чем за другими респираторными сезонными вирусами.