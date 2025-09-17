Роспотребнадзор заявил о значимом росте заболеваемости ОРВИ

Фото: ТАСС/Бушухин Валерий

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России значимый, он отмечается в основном среди школьников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"То, что рост идет в основном в числе школьников, тоже отражает биологические тенденции", – приводит ее слова ТАСС.

Попова добавила, что все необходимые меры в школах принимаются. Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, сейчас нет никакой необходимости вводить дополнительные карантинные меры и ограничения.

"Всем нам надо быть очень внимательными, нужно содержать в чистоте руки, гаджеты и все поверхности вокруг. Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать", – заключила Попова.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Наиболее значительный рост зафиксировали среди групп детей 3–6 лет и 7–14 лет.

При этом столичное управление Роспотребнадзора подчеркнуло, что сейчас в Москве стабильная ситуация по гриппу и ОРВИ.

Вместе с тем новая волна заболеваемости COVID-19 может начаться в конце осени 2025 – начале зимы 2026 года. Как пояснил врач-инфекционист Андрей Поздняков, несмотря на то что у инфекции нет выраженной сезонности, последний из зафиксированных в России штаммов коронавируса обусловил подъем заболеваемости.