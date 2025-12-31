Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Наука
Главная / Истории /

Самые важные научные открытия 2025 года в области астрономии, медицины и технологий

Новинки от Вселенной, вакцины от рака и нейрочипы: главные научные достижения-2025

В уходящем году было много научных открытий, опробовано большое количество новых технологий. Итоги года подводит научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: 123RF.com/nut25249

В 2025 году обогатились наши знания о космосе и Вселенной. Разрешающая способность телескопов постоянно растет, как и мощность компьютеров, обрабатывающих данные. Астрономам, например, удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна. Эта планета выделяется среди прочих своими яркими и хорошо заметными кольцами, а теперь она еще и рекордсмен по количеству спутников в Солнечной системе.

Также ученые продолжают открывать экзопланеты – сегодня их известно более 6 тысяч. Одним из важных открытий 2025 года стало обнаружение нескольких землеподобных экзопланет в обитаемых зонах далеких звезд с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Одна из них, Gliese 12 b, расположена всего в 40 световых годах от Земли и, вероятно, обладает водной оболочкой. Это создает возможность существования жизни.

Фото: NASA/JPL

Но есть новости и от наших ближайших соседей – в верхних слоях атмосферы Венеры подтверждено наличие фосфина. На Земле он производится исключительно микробами, а значит, не исключена вероятность существования венерианской жизни. Наверное, фосфин может вырабатываться какими-нибудь геологическими или химическими процессами, но ученым они не известны.

В далеком космосе с помощью телескопа Event Horizon Telescope сфотографирован горизонт событий черной дыры с самым высоким на сегодняшний день разрешением. Это открытие подтвердило ожидаемые результаты общей теории относительности Эйнштейна и имеет важное значение для астрофизиков в понимании того, как эти черные дыры поглощают материю.

Фото: eventhorizontelescope.org

Медицинские новости года тоже богаты на события. Вакцина против рака на основе мРНК показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях. Этот препарат заставляет иммунную систему выявлять и уничтожать раковые клетки, снижая вероятность рецидива в легких, молочной и поджелудочной желез.

Биотехнологи научились методом биопечати из стволовых клеток создавать практически полнофункциональные искусственные органы, такие как почки и печень. Технология еще тестируется, но возможный прорыв может сократить время ожидания трансплантации органов и спасти миллионы жизней.

Фото: depositphotos/amoklv

В медицинскую диагностику пришел и искусственный интеллект. Новые анализы крови, созданные с помощью ИИ, теперь позволяют выявлять более 50 видов рака на ранних стадиях. Специалисты других направлений разрабатывают алгоритмы ИИ для прогнозирования и предотвращения инфаркта миокарда на бессимптомной стадии.

Достигла значительных успехов генная терапия генетических заболеваний – серповидной анемии, муковисцидоза и мышечной дистрофии. Их учатся лечить, редактируя гены, и такие методы становятся все более эффективными.

Кстати, о компьютерах. Квантовые вычисления становятся все доступнее и дешевле, а их скорость в миллион раз превышает возможности лучших современных суперкомпьютеров. Такая техника уже используется в разработке лекарств, криптографии и даже для моделирования погоды.

Фото: neuralink.com

Есть прорывы и в области интерфейсов "мозг-компьютер" – такие вживляемые нейрочипы позволили парализованным пациентам управлять компьютерами исключительно силой мысли. Это открывает огромные возможности для лечения неврологических расстройств и расширения когнитивных способностей человека.

Одним словом, 2025 год дал человечеству много открытий и позволил строить новые, далеко идущие планы. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и дальше, и технический прогресс в дальнейшем будет приносить человечеству исключительно пользу.

Хотя...

Читайте также


Гринько Николай

наукаистории

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика