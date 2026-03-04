Форма поиска по сайту

04 марта, 23:24

Политика

Главы МИД стран Персидского залива и ЕС проведут экстренную онлайн встречу 5 марта

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Экстренное совещание глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейского союза (ЕС) пройдет в четверг, 5 марта, в формате видеоконференции. Об этом сообщил генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будайви, его слова опубликованы на сайте организации.

Во встрече примет участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Главной темой переговоров станут "последствия иранской агрессии против государств-членов ССАГПЗ", а также эскалация обстановки в регионе и ее негативное влияние на глобальную безопасность.

По словам аль-Будайви, проведение таких встреч с ключевыми международными партнерами направлено на активизацию усилий мирового сообщества и выполнение взятых на себя обязательств по прекращению конфликтов и войн в регионе.

Израиль и США нанесли первые ракетные удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число погибших в Иране в результате эскалации возросло до 940 человек. Также от атак пострадали 174 района страны.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

