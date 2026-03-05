05 марта, 04:41Политика
ВМС США будут сопровождать суда через Ормузский пролив
Фото: depositphotos/Lindasj2
Вашингтон планирует задействовать военно-морские силы для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив. Об этом заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт в интервью Fox News.
По его словам, американские боевые корабли в ближайшее время приступят к эскортированию судов в стратегически важном районе Персидского залива. Министр подчеркнул, что соответствующий шаг будет предпринят, как только наступит подходящий момент.
Ормузский пролив был закрыт для движения судов с 28 февраля. Это связано с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая возникла после ударов Израиля и США по Ирану.
Иран заявил, что будет уничтожать любое судно, которое нарушит запрет. Данное решение касается в том числе танкеров с нефтью.