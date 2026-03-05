Уголовное дело возбудили в Азербайджане после атаки БПЛА на Нахичевань

Фото: sledcom.ru

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки БПЛА по аэропорту Нахичевани, сообщила пресс-служба ведомства.

"С территории Исламской Республики Иран с использованием двух БПЛА, оснащенных дистанционно управляемыми взрывающимися боевыми частями, была осуществлена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахичеванской Автономной Республики", – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по каким именно статьям возбуждено производство.

При этом генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о запуске беспилотника по территории Азербайджана, передает ТАСС. Иранская сторона возложила ответственность за инцидент на Израиль и добавила, что уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних.

По словам военных, подобные действия направлены "на нарушение отношений между мусульманскими странами различными способами". Запуск дрона, по их версии, был осуществлен с целью обвинения иранской стороны.

О падении в Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один БПЛА рухнул на терминал авиагавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека.

В связи с произошедшим Баку намеревался выразить Тегерану решительный протест и вручить соответствующую ноту. В МИД страны был вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу.

В Минобороны республики также добавили, что Азербайджан готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Падение БПЛА в Азербайджане произошло на фоне обострившегося ближневосточного конфликта. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля республика начала атаковать израильскую территорию и американские военные базы в регионе.