Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 15:28

Происшествия

Уголовное дело возбудили в Азербайджане после атаки БПЛА на Нахичевань

Фото: sledcom.ru

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после атаки БПЛА по аэропорту Нахичевани, сообщила пресс-служба ведомства.

"С территории Исламской Республики Иран с использованием двух БПЛА, оснащенных дистанционно управляемыми взрывающимися боевыми частями, была осуществлена атака на объекты гражданской инфраструктуры Нахичеванской Автономной Республики", – говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по каким именно статьям возбуждено производство.

При этом генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о запуске беспилотника по территории Азербайджана, передает ТАСС. Иранская сторона возложила ответственность за инцидент на Израиль и добавила, что уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних.

По словам военных, подобные действия направлены "на нарушение отношений между мусульманскими странами различными способами". Запуск дрона, по их версии, был осуществлен с целью обвинения иранской стороны.

О падении в Нахичевани двух дронов, летевших со стороны Ирана, стало известно 5 марта. Один БПЛА рухнул на терминал авиагавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека.

В связи с произошедшим Баку намеревался выразить Тегерану решительный протест и вручить соответствующую ноту. В МИД страны был вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу.

В Минобороны республики также добавили, что Азербайджан готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Падение БПЛА в Азербайджане произошло на фоне обострившегося ближневосточного конфликта. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля республика начала атаковать израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

Беспилотник упал в аэропорту азербайджанского Нахичеваня

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика