05 марта, 12:17

Происшествия

Два летевших со стороны Ирана дрона упали в аэропорту Нахичевани в Азербайджане

Фото: телеграм-канал Baza

Два беспилотника, летевших со стороны Ирана, упали в аэропорту Нахичевани в Азербайджане, сообщил МИД республики.

Уточняется, что один дрон рухнул непосредственно на терминал авиагавани, а второй – у находящегося неподалеку здания школы в селе Шекерабад. В результате пострадали два мирных жителя.

Министерство осудило произошедшее. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

"Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел", – добавили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на соответствующие ответные меры.

Инцидент произошел на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля республика атаковала израильскую территорию и американские военные базы на территории стран Персидского залива.

Вооруженные силы Ирана также ударили по топливным резервуарам авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля. Несколько ударных дронов Arash были запущены ночью 4 марта.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Атака была проведена в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание – 4".

