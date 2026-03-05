Иран нанес удар по топливным резервуарам авиабазы Израиля

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Вооруженные силы Ирана атаковали топливные резервуары авиабазы Рамат-Давид на севере Израиля. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Press TV со ссылкой на заявление армии Исламской Республики.

Согласно информации, ночью 4 марта Военно-морские силы Ирана запустили несколько ударных дронов Arash в сторону территории Израиля. В результаты были поражены топливные резервуары авиабазы.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары гиперзвуковыми ракетами и БПЛА по аэропорту Бен-Гурион и зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

Атака была проведена в ходе 17-й волны операции "Правдивое обещание – 4". По данным СМИ, ракеты обошли американскую систему THAAD и поразили стратегические цели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

СМИ писали, что США рассматривают возможность проведения военной операции против Ирана продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.

Журналисты уточнили, что глава Пентагона Пит Хегсет пересмотрел график возможной операции и допустил ее продление до восьми недель вместо четырех-пяти.

