В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов после рождения ребенка

Фото: depositphotos/FamVeldman

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов подготовил законопроект, предусматривающий предоставление отцам оплачиваемого отпуска при рождении ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, мужчины смогут получить до 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в течение первых 3 месяцев после появления ребенка в семье.

Автор законопроекта указывает на существующий пробел в законодательстве: в настоящее время Трудовой кодекс не содержит четких норм, гарантирующих отцу возможность присутствовать рядом с семьей и оказывать активную помощь в первые дни после родов матери.

Кузнецов подчеркивает, что предлагаемая продолжительность в 14 календарных дней является взвешенной и обоснованной. Она достаточна для решения первоочередных задач: помощь при выписке из роддома, организация быта, оформление свидетельства о рождении и прописки, а также моральная и физическая поддержка матери и освоение базовых навыков ухода за младенцем.

Ранее в России предложили ввести "отцовский капитал" как допвыплату для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение третьих и последующих детей. По мнению авторов инициативы, "отцовский капитал" в размере 2 миллионов рублей мог бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы, а также позволит повысить роль отца в семье.