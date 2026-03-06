График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 05:25

Политика

В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов после рождения ребенка

Фото: depositphotos/FamVeldman

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов подготовил законопроект, предусматривающий предоставление отцам оплачиваемого отпуска при рождении ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, мужчины смогут получить до 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в течение первых 3 месяцев после появления ребенка в семье.

Автор законопроекта указывает на существующий пробел в законодательстве: в настоящее время Трудовой кодекс не содержит четких норм, гарантирующих отцу возможность присутствовать рядом с семьей и оказывать активную помощь в первые дни после родов матери.

Кузнецов подчеркивает, что предлагаемая продолжительность в 14 календарных дней является взвешенной и обоснованной. Она достаточна для решения первоочередных задач: помощь при выписке из роддома, организация быта, оформление свидетельства о рождении и прописки, а также моральная и физическая поддержка матери и освоение базовых навыков ухода за младенцем.

Ранее в России предложили ввести "отцовский капитал" как допвыплату для многодетных семей, чтобы стимулировать рождение третьих и последующих детей. По мнению авторов инициативы, "отцовский капитал" в размере 2 миллионов рублей мог бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы, а также позволит повысить роль отца в семье.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика