График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 13:22

Происшествия

Прокурор потребовал на два месяца ужесточить наказание для комика Останина

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение потребовало ужесточить наказание для комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды, сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Прокурор призвал лишить Останина свободы на 5 лет и 11 месяцев, ужесточив приговор на 2 месяца. При этом на таком сроке настаивали еще во время слушания дела в суде первой инстанции.

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника спецоперации. Спустя время он принес извинения, уточнив, что не хотел никого оскорблять. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте комика, а прокуратура утвердила в его отношении обвинительные заключения, однако сам он свою вину не признал.

4 февраля суд Москвы приговорил Останина к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание комик будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил комику штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запретил администрировать сайты в течение 3 лет.

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика