Прокурор потребовал на два месяца ужесточить наказание для комика Останина

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение потребовало ужесточить наказание для комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды, сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Прокурор призвал лишить Останина свободы на 5 лет и 11 месяцев, ужесточив приговор на 2 месяца. При этом на таком сроке настаивали еще во время слушания дела в суде первой инстанции.

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника спецоперации. Спустя время он принес извинения, уточнив, что не хотел никого оскорблять. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте комика, а прокуратура утвердила в его отношении обвинительные заключения, однако сам он свою вину не признал.

4 февраля суд Москвы приговорил Останина к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание комик будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил комику штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запретил администрировать сайты в течение 3 лет.