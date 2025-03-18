СК задержал комика Останина

Фото: youtube.com/Артемий Останин

Следственный комитет РФ задержал стендап-комика Артемия Останина за враждебные высказывания в адрес участника спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как уточнило следствие, он пытался пересечь российскую границу. После задержания комика доставили в Москву. В ближайшее время сотрудники столичного СК приступят к его допросу.

По данным ведомства, в социальных медиа появилась информация о том, что Останин во время своего выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Следователи уточнили, что его выступление было размещено в Интернете.

В связи с этим было возбуждено дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Между тем в мае прошлого года в Москве арестовали блогера, оскорбившего участников специальной военной операции на видеостриме. В ходе допроса мужчина 1987 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном.

