СК возбудил дело против жителя Горловки за оскорбления в соцсети

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело из-за его оскорбительных комментариев в соцсети, сообщается на сайте СУ СК РФ по ДНР.

По данным следствия, с февраля по март мужчина в социальной сети размещал комментарии, содержащие признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам. Житель Горловки подозревается в совершении преступления по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Следователи устанавливают все детали произошедшего. Уже назначена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза материалов, размещенных в Сети. В настоящий момент фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, заключили в ведомстве.

Ранее в Москве арестовали блогера, оскорбившего участников специальной военной операции на видеостриме. До этого ему предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Сотрудники СК вместе с полицейскими провели обыск по месту жительства блогера, где изъяли технические устройства. В ходе допроса мужчина 1987 года рождения признал вину и раскаялся в содеянном.

