Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих

Фото: vk.com/tolokno (Надежда Толоконникова признана в РФ иноагентом)

Мосгорсуд решил заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом), тем самым удовлетворив запрос прокуратуры, которая ранее подала обжалование на отказ в помещении активистки под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы и постановил решение первой инстанции отменить, избрать Толоконниковой меру пресечения в виде заочного ареста", – говорится в сообщении.

Срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции Толоконниковой. Сейчас она находится за пределами России.

С требованием заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих ранее выступил Следственный комитет (СК) РФ. Основанием для задержания активистки сочли ее неназванные посты в соцсетях. Ее обвиняют в совершении преступления по статье 148 УК РФ.

При этом суд отказался арестовывать Толоконникову по запросу СК.

