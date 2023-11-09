Прокуратура обжаловала отказ суда в заочном аресте Толоконниковой

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko (Надежда Толоконникова признана в РФ иноагентом)

Прокуратура решила обжаловать решение суда, который отказал заочно арестовывать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС.

Решение было принято в Бабушкинском суде Москвы. Толоконникову подозревают в оскорблении чувств верующих.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на решение по мере пресечения Н. А. Толоконниковой", – заявили в суде.

1 ноября суд отверг ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой. Отмечалось, что расследованием дела занимается Мещанский межрайонный следственный отдел управления столичного СК по Центральному административному округу.

Девушка обвиняется по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания". По ней Толоконниковой может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до одного года.

В марте этого года ее объявили в розыск по уголовной статье.