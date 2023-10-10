Глуховскому грозит новый штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко (Дмитрий Глуховский признан в РФ иноагентом)

Писателю, автору романа "Метро 2033" Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом) грозит новый штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы.

В суде рассказали, что к ним поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Глуховского по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов и их распространение иностранным агентом в сети интернет без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

Басманный суд Москвы заочно арестовал Глуховского за дискредитацию ВС РФ еще 13 мая прошлого года. Сообщалось, что писателя объявили в розыск.

В августе 2023 года этот же суд заочно приговорил писателя к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о фейках в отношении ВС РФ.

В ходе расследования дела установлено, что писатель выложил в соцсетях смонтированные видео, где якобы российские солдаты намеренно обстреливают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, а также насилуют несовершеннолетних украинских девушек.

Писателю и сценаристу Дмитрию Глуховскому угрожают расправой