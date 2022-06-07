Суд заочно арестовал писателя Глуховского за дискредитацию армии РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского за дискредитацию российской армии еще 13 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Писателя обвиняют по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России, которая предусматривает лишение свободы на срок 5–10 лет.

"Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – отметили в суде.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко отметил, что Глуховский придерживается крайне либеральных взглядов. По его словам, писатель "изрядную часть жизни" прожил на Западе. Фантаст подчеркнул, что Глуховский не любит Россию, нынешний политический и экономический курс государства.

Лукьяненко добавил, что в стране есть и другие авторы, которые могут быть интересны правоохранителям.

"Как вы понимаете, люди разные и писатели тоже. Есть те, кто поддерживает политику своей страны, есть те, кто ее не поддерживает. Есть те, кто выражает свое мнение в той форме, в которой не нарушает закон. Кто-то выражает так, что переходит определенную грань и высказывания становятся экстремистскими или, по крайней мере, требуют расследования на предмет экстремизма", – приводит слова писателя "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что автора романа "Метро 2033" объявили в розыск. В базу разыскиваемых был внесен и сторонник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по уголовной статье.

