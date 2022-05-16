Полиция объявила в розыск муниципального депутата Людмилу Штейн

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн. Ее разыскивают в рамках уголовного дела, следует из базы данных МВД.

В 2021 году Штейн неоднократно задерживали вместе с участниками Pussy Riot. Позднее Преображенский суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных правил, повлекшему к массовому заражению людей, и назначил ей один год ограничения свободы.

Штейн было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, участвовать в массовых мероприятиях, а также выезжать из Москвы без согласия инспекции.

Ранее глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина была объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о распространении фейков о российской армии.

