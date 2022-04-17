Глава депздрава Ивановской области арестован по делу о мошенничестве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд арестовал на два месяца директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина. Об этом со ссылкой на секретариат суда сообщает ТАСС.
Чиновник был задержан 15 апреля, он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей. Уточняется, что ему предъявлено обвинение.
По данным регионального УФСБ, средства были похищены при осуществлении закупок на поставку медоборудования преступной группой, к которой, по данным следствия, причастен Фокин.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что суд в Челябинске арестовал замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова по делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в крупном размере.
По данным следствия, замминистра здравоохранения вступил в сговор с представителями ЗАО "Медсервис-Регион". В результате были заключены государственные контракты на поставку рентгеновских томографов по нацпроекту "Здравоохранение" по завышенной стоимости. Таким образом, из бюджета было похищено свыше 63 миллионов рублей.
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