Челябинского замминистра здравоохранения арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

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Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Кузнецова арестовали на два месяца, до 18 апреля.

Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 285, части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", "Мошенничество в крупном размере").

По данным следствия, с 1 марта по 29 июля 2020 года замминистра здравоохранения вступил в сговор с представителями ЗАО "Медсервис-Регион". В результате были заключены государственные контракты на поставку рентгеновских томографов по нацпроекту "Здравоохранение" по завышенной стоимости. Таким образом, из бюджета было похищено свыше 63 миллионов рублей.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко, подозреваемого в мошенничестве. Бороненко был задержан 24 декабря 2021 года. Ему вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Следствие настаивает на том, что депутат с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно устроил на работу в качестве помощников трех человек. На деле они не работали, а начисляемую им зарплату Александр Бороненко забирал себе.

