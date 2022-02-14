Суд вынес приговор генералу Оглоблину по делу о хищении

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Московский гарнизонный военный суд приговорил начальника первого управления главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина к 4,5 года колонии по делу о хищении. Об этом сообщает РИА Новости

"Назначить Оглоблину наказание <...> с отбыванием в колонии общего режима", – сказал судья, зачитывая вердикт.

Оглоблина также лишили звания генерал-майора, некоторых наград, запретили занимать госдолжности в течение 2 лет, а также оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Во время последнего слова подсудимый подтвердил, что признает вину и раскаивается в содеянном. Он также отметил, что надеялся на наказание, не связанное с реальным лишением свободы, поскольку сотрудничал со следствием.

Изначально Оглоблин проходил фигурантом по делу своего начальника – бывшего руководителя главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Позже материалы в отношении Оглоблина выделили в отдельное производство, поскольку тот согласился на особый порядок рассмотрения дела.

Оба причастны к уголовному делу "Воентелекома", следствие по которому началось в 2013 году. По данным правоохранителей, глава компании Александр Давыдов вступил в сговор с рядом представителей Минобороны РФ с целью мошенничества. Ущерб от незаконной деятельности группировки составил 1,6 миллиарда рублей.

