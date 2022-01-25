Мишустин снял с должности замминистра транспорта Токарева

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Правительство Российской Федерации освободило от должности заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Соответствующее распоряжение от 22 января 2022 года подписал Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 25 января. По нему Токарев освобожден от должности по своей просьбе.

О возбуждении против Токарева уголовного дела стало известно 20 января. По данным следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В этот период для хищения крупной суммы денег подозреваемый вовлек в преступную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.

21 января Хорошевский суд Москвы заключил Токарева под стражу. Он будет находиться там до 18 марта. Бывшему заместителю министра предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Вину Токарев не признал. Позже стало известно, что защита экс-замминистра обжаловала его меру пресечения.