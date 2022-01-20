В Минтрансе РФ прокомментировали задержание Токарева

21:02
Фото: mintrans.gov.ru
Минтранс РФ подтвердил факт проведения проверки в отношении замминистра Владимира Токарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Министр в курсе ситуации и хода проверки. Все необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме", – заявили в министерстве.
О задержании Токарева стало известно 20 января. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).
По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев занимал должность первого заместителя гендиректора ООО "СпецТрансСтрой". В то время подозреваемый ради хищения крупной суммы денег вовлек в противоправную деятельность некоторых людей из руководства компании ООО "Главстройинвест", а также других организаций.
Правоохранители провели обыски в кабинете и квартире Токарева 19 января. В ближайшее время Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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