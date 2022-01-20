Следователи завершили расследование дела против экс-министра Абызова

15:17
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Следователи завершили расследование уголовного дела против экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и его 11 соучастников, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд", – приводит ее слова ТАСС.
В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с экс-министра Михаила Абызова и "Альфа-банка" 126,5 миллиона долларов. Соответствующий иск был направлен 4 августа 2021 года. Денежные средства взыскали в пользу государства.
По данным следствия, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ.
Уголовное дело в отношении бывшего министра возбуждено в августе 2019 года. По версии следствия, Абызов нарушил запрет, наложенный на него как члена правительства РФ, в 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.
"Московский патруль": экс-министр Абызов причастен еще к двум преступлениям
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