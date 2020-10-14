Суд наложил новый арест на счета Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый арест на несколько счетов бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова наложил Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, арест был наложен 7 июля, в конце августа Мосгорсуд признал это решение законным. Сумма, подлежащая аресту, не уточняется, защита Абызова постановление не комментирует.

"Басманным районным судом Москвы разрешено наложение ареста на имущество Абызова Михаила, а именно денежные средства в разной валюте, находящиеся на счетах, открытых в ПАО "Совкомбанк" компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд", – подчеркивает Морозова.

Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011–2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии.

В августе 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела, по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Третье уголовное дело в отношении Абызова – об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.