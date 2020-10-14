СК нашел новые многомиллионные счета экс-министра Абызова – СМИ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Следственный комитет обнаружил наличие новых многомиллионных счетов у экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что найти данные банковские счета позволила кропотливая работа и эффективное взаимодействие следствия, оперативных служб и банков.

"Сумма арестованного столичным судом имущества – многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников", – пояснил источник.

Уточняется, что на найденные счета столичным судом был наложен обеспечительный арест.

Ранее представитель Генеральной прокуратуры РФ в суде заявил, что Абызов владел 70 эстонскими компаниями. В банке были открыты счета кипрскими компаниями, позднее на них поступила сумма свыше 32 миллиардов рублей.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Он был министром страны по координации деятельности "Открытого правительства" с 2012 по 2018 год. В отношении бывшего госслужащего возбудили уже два уголовных производства – о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии и о незаконном обогащении.