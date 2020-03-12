Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:22

В ОНК рассказали детали организации свадьбы Абызова в СИЗО

суды происшествия общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемонию бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова проведут в СИЗО 25 марта. Представители Общественной национальной комиссии (ОНК) рассказали RT, что брачующимся разрешат обменяться кольцами.

"Церемония бракосочетания Михаила Абызова будет проходить в комнате для краткосрочных свиданий, цветы для невесты проносить в этот изолятор нельзя, а вот поцеловать ее жених сможет", – заявил член ОНК Москвы Борис Клин.

По его словам, в дальнейшем молодожены смогут общаться только через разделительную перегородку. Абызову еще и придется отдать представителям правоохранительных органов свое кольцо.

Заявление на заключение брака экс-министр, находящийся под следствием, подал в начале марта.

Уголовное дело в отношении Михаила Абызова было возбуждено в марте 2019 года. Он обвиняется в хищении средств в размере до 4 миллиардов рублей. Кроме того, рассматривается дело по факту сбыта наркотических средств, которые Абызову якобы продало неустановленное лицо.

В СИЗО бывший министр пробудет до 26 марта.

Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов подал заявление о регистрации брака

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика