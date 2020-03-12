В ОНК рассказали детали организации свадьбы Абызова в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемонию бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова проведут в СИЗО 25 марта. Представители Общественной национальной комиссии (ОНК) рассказали RT, что брачующимся разрешат обменяться кольцами.

"Церемония бракосочетания Михаила Абызова будет проходить в комнате для краткосрочных свиданий, цветы для невесты проносить в этот изолятор нельзя, а вот поцеловать ее жених сможет", – заявил член ОНК Москвы Борис Клин.

По его словам, в дальнейшем молодожены смогут общаться только через разделительную перегородку. Абызову еще и придется отдать представителям правоохранительных органов свое кольцо.

Заявление на заключение брака экс-министр, находящийся под следствием, подал в начале марта.

Уголовное дело в отношении Михаила Абызова было возбуждено в марте 2019 года. Он обвиняется в хищении средств в размере до 4 миллиардов рублей. Кроме того, рассматривается дело по факту сбыта наркотических средств, которые Абызову якобы продало неустановленное лицо.

В СИЗО бывший министр пробудет до 26 марта.

