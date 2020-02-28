Возбуждено дело по факту обнаружения наркотиков в квартире у Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В отношении экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в марте 2019 года неустановленное следствием лицо незаконно сбыло Абызову наркотическое вещество общим весом 0,8 грамма. По данным источника, вещество он хранил в квартире в 1-м Обыденском переулке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

В январе Басманный районный суд столицы продлил до 26 марта 2020 года срок содержания под стражей Михаилу Абызову. Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

Перед рассмотрением ходатайства следствия Абызов сообщил, что плохо себя чувствует. Он отметил, что в СИЗО у него диагностировали острое неврологическое расстройство, из-за которого он уже четвертый раз проходит курс лечения.

Экс-министр попросил суд изменить ему меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей. В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.

С марта 2019 года Абызов находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.

По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.

С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева.

С 18 января по май 2012 года он являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности открытого правительства. Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

