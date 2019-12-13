Восьмую фигурантку по делу Абызова задержали в Москве

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Следственный комитет ходатайствует об аресте Екатерины Заяц, которая является еще одной фигуранткой уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следствия в отношении Екатерины Заяц состоится в пятницу", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

По ее словам, женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также в участии в преступном сообществе.

Помимо Абызова, по делу также арестованы экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев, бухгалтер филиала "Новопсковский" ООО СП "Нибулон" Инна Пикалова.

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд снял обеспечительный арест, наложенный на различные активы Абызова. По словам его адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.