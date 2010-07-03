Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на 1 млрд рублей

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Мосгорсуд снял обеспечительный арест, наложенный на различные активы экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда.

По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Экс-министр обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, Абызов продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм.

Также ему предъявлено обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.