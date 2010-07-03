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Происшествия

20:03

Михаил Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его сыну пришлось уехать в США, передает "Интерфакс".

В суде он объяснил, что ребенка угрожали забрать из семьи органы опеки. Бывшая супруга растит двух несовершеннолетних детей, а он не может платить ей алименты из-за ареста активов, отметил экс-министр.

Свидания с родственниками и гражданской женой, по словам Абызова, ему не дают, звонить из СИЗО тоже не разрешают.

В сентябре Абызову предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей. Вину он не признал.

С марта экс-министр находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества. По данным следствия, свои преступления он совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину Абызов также отрицает.

Сейчас он находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Его счета с более чем 437 миллионами рублей арестованы. Ограничения коснулись его земельных участков, недвижимости и машино-мест.

Имущество на 27 млрд рублей арестовали по делу Абызова

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