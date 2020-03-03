Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов подал заявление о регистрации брака

17:11
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его представителя.
"Сегодня было подано заявление о заключении брака. Бракосочетание запланировано на 25 марта", – рассказал собеседник агентства.
В конце февраля в отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Как отмечалось, в марте 2019 года неустановленное следствием лицо незаконно сбыло Абызову наркотическое вещество общим весом 0,8 грамма.
В январе Басманный районный суд столицы продлил до 26 марта 2020 года срок содержания под стражей Михаилу Абызову. Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.
Перед рассмотрением ходатайства следствия Абызов сообщил, что плохо себя чувствует. Он отметил, что в СИЗО у него диагностировали острое неврологическое расстройство, из-за которого он уже четвертый раз проходит курс лечения.
Экс-министр попросил суд изменить ему меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей. В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.
С марта 2019 года Абызов находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.
По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.
С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева.
С 18 января по май 2012 года он являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности Открытого правительства. Однако в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.
Имущество на 27 млрд рублей арестовали по делу Абызова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: