Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов подал заявление о регистрации брака

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на его представителя.

"Сегодня было подано заявление о заключении брака. Бракосочетание запланировано на 25 марта", – рассказал собеседник агентства.

В конце февраля в отношении экс-министра было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств. Как отмечалось, в марте 2019 года неустановленное следствием лицо незаконно сбыло Абызову наркотическое вещество общим весом 0,8 грамма.

В январе Басманный районный суд столицы продлил до 26 марта 2020 года срок содержания под стражей Михаилу Абызову. Арест также продлен экс-гендиректору группы Ru-com Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

Перед рассмотрением ходатайства следствия Абызов сообщил, что плохо себя чувствует. Он отметил, что в СИЗО у него диагностировали острое неврологическое расстройство, из-за которого он уже четвертый раз проходит курс лечения.

Экс-министр попросил суд изменить ему меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей. В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.

С марта 2019 года Абызов находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.

По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.

С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева.

С 18 января по май 2012 года он являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности Открытого правительства. Однако в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

