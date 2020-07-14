СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов причастен к другим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она отметила, что Абызов участвовал в легализации денежных средств, которые были получены в результате преступления. Кроме того, он причастен к коммерческому подкупу.

Также следователи установили новых соучастников преступлений, в которых обвиняют Абызова. В частности, к ним оказались причастны директор ООО "Ру-ком" Олег Серебрянников, а также бывшие топ-менеджеры Сибирской энергетической компании Оксана Роженкова, Руслан Власов и Яна Балан.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста Абызова до 25 сентября. Кроме того, под стражей находятся экс-директор СИБЭКО Александр Пелипасов и бывший член совета директоров компании Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, замгендиректора "Ру-ком" Максим Русаков и бывший гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев.

Абызов был задержан в марте 2019 года в связи с организацией преступного сообщества. Его активы на сумму более 1 миллиарда рублей были арестованы.

Сообщается, что в 2011-2014 годах Абызов возглавлял преступное сообщество. По данным следствия, он похитил 4 миллиарда рублей в результате обмана акционеров.