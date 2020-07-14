СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям

14:47
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов причастен к другим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Она отметила, что Абызов участвовал в легализации денежных средств, которые были получены в результате преступления. Кроме того, он причастен к коммерческому подкупу.
Также следователи установили новых соучастников преступлений, в которых обвиняют Абызова. В частности, к ним оказались причастны директор ООО "Ру-ком" Олег Серебрянников, а также бывшие топ-менеджеры Сибирской энергетической компании Оксана Роженкова, Руслан Власов и Яна Балан.
Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста Абызова до 25 сентября. Кроме того, под стражей находятся экс-директор СИБЭКО Александр Пелипасов и бывший член совета директоров компании Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, замгендиректора "Ру-ком" Максим Русаков и бывший гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев.
Абызов был задержан в марте 2019 года в связи с организацией преступного сообщества. Его активы на сумму более 1 миллиарда рублей были арестованы.
Сообщается, что в 2011-2014 годах Абызов возглавлял преступное сообщество. По данным следствия, он похитил 4 миллиарда рублей в результате обмана акционеров.
Находящийся в СИЗО экс-министр Абызов подал заявление о регистрации брака
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