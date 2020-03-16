Мосгорсуд отказался снимать арест на счета компаний по делу Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд отказал в жалобе на постановление Басманного суда по аресту счетов компаний по делу бывшего главы министерства по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее был продлен срок наложения ареста на средства, которые находятся на счетах компаний до 25 марта 2020 года. Была подана жалоба на это решение, которая была отклонена Басманным судом.

Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Считается, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.

Кроме Абызова, под следствием оказались его сообщники, а именно председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, бывший глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

15 июля 2019 года Мосгорсуд признал законным арест более 925 миллионов рублей, которые находились на счетах компаний, связанных с обвиняемым. Решение было принято в связи, с тем что деньги, полученные Абызовым в результате реализации мошеннических схем, были переведены за рубеж. Всего было арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей.