Суд повторно арестовал активы Абызова на сумму более 1 миллиарда рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Басманный районный суд столицы повторно арестовал активы экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова до 25 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на имущество в рамках уголовного дела в отношении Абызова", – отметили в суде.

По информации СМИ, арест наложен на личный счет сына бывшего министра, недвижимость, денежные средства и ценные бумаги. Общая сумма арестованных активов превышает миллиард рублей.

Ранее Мосгорсуд дважды снимал обеспечительный арест, наложенный на различные активы Абызова. Материалы дела направлялись в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда.

Михаила Абызова задержали 26 марта минувшего года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг сделки, в ходе которой Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, однако своей вины не признал.

