Абызов владел 70 эстонскими компаниями – прокурор

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Представитель Генеральной прокуратуры РФ в суде сообщил о наличии у экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова 70 эстонских компаний. Речь идет о периоде, когда фигурант занимал государственную должность, сообщает Агентство "Москва".

В четверг прошло заседание Гагаринского районного суда города. "Обратившись в компетентные органы в Эстонии, я получил ответ о том, что Абызов пользуется и владеет 70 компаниями на территории страны", – сказал прокурор Сергей Бочкарев.

По информации надзорного ведомства, в банке были открыты счета кипрскими компаниями, и на эти счета поступила сумма свыше 32 миллиардов рублей. Деньги были зачислены как стоимость акций, перешедших в собственность покупателя.

24 сентября в Гагаринском суде рассматривали иск к Михаилу Абызову от Генпрокуратуры. Надзорное ведомство требовало взыскать с него и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей.

Абызова задержали в марте 2019 года. Он был министром страны по координации деятельности "Открытого правительства" с 2012 по 2018 год. В отношении бывшего госслужащего возбудили уже два уголовных производства – о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии и о незаконном обогащении.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела в отношении Абызова.