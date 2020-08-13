Следственный комитет РФ завершил расследование по делу Абызова

17:50
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова и его соучастников", – заявили представители ведомства.
Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, коммерческом подкупе и незаконной предпринимательской деятельности.
Материалы уголовного дела передадут обвиняемым и их защите на изучение. Впоследствии надзорное ведомство приступит к утверждению обвинительного заключения.
В отношении Михаила Абызова было возбуждено два уголовных дела. Одно было связано с хищением четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии, другое – с незаконным обогащением. По этому делу Генпрокуратура РФ требует взыскать с экс-чиновника более 32 миллиардов рублей.
Абызов был задержан в марте 2019 года. Помимо него, процессуальные действия предприняты в отношении бывших топ-менеджеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову. Они заключены под стражу до 14 сентября.
СК установил причастность экс-министра Абызова к другим преступлениям
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